L'incroyable famille Kardashian S20 E13 - Le rideau final (1/2)

Diffusé le 03/07/2021

Les Kardashian-Jenner se réunissent pour évoquer les 20 saisons de leur émission de télé-réalité. Elles reviennent sur les hauts et les bas, les scandales, leur ascension fulgurante et les tensions familiales. En effet, la famille doit prendre des décisions sur certaines séquences polémiques et leur possible diffusion.