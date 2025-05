L'incroyable famille Kardashian S20 E4 - Nouveaux amis

Diffusé le 09/04/2021

Les Kardashian s’amusent avec leurs chiens, dansent et jouent à des jeux comme « 7 minutes au paradis ». Kourtney semble très heureuse, ce qui intrigue sa famille. Sa mère Kris s’inquiète pour la santé de sa mère âgée à cause du Covid, tandis que Jonathan se fait agresser et voler.