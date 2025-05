L'incroyable famille Kardashian S20 E5 - Grandes ex-pérances

Diffusé le 16/04/2021

Les Kardashian discutent de prouesses d'enfants, de voitures roses, d'ovnis et d'objets sous-marins non identifiés avec un expert. De plus, Kris envisage d'aider Caitlyn avec sa carrière malgré leurs différends passés.