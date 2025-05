L'incroyable famille Kardashian S4 E4 - Bébé es-tu là ?

Diffusé le 08/10/2021

Khloé pense être enceinte et se confie à Kim en lui demandant de garder le secret, mais celui-ci finit par être divulgué et toute la famille est informée. Les mensonges de Kim la rattrapent lorsqu'elle ment à ses petites sœurs, qui découvrent la vérité et sont profondément déçues.