L'incroyable famille Kardashian S12 E6 - La malédiction des Kardashian

Lire la vidéo

Diffusé le 17/06/2016

Khloé se rend à Napa avec Kourtney et Kris, dont le comportement rend encore plus difficile sa décision d'aller de l'avant et de laisser son divorce derrière elle...