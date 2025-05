L'incroyable famille Kardashian S2 E6 - Rob, apprenti mannequin

Diffusé le 10/01/2012

Après que la boutique Dash a été vandalisée, Kourtney, Kim et Khloé décident de suivre des cours d'autodéfense. Scott et Rob profitent de la situation et organisent un faux braquage pour faire peur aux filles. Rob, encouragé par Kim, entreprend un essai pour devenir mannequin.