L'incroyable famille Kardashian S2 E7 - La guerre des sœurs

Diffusé le 11/01/2012

Kim est folle de sa nouvelle Bentley, mais se dispute avec ses sœurs Kourtney et Khloé qui trouvent son attitude envers le concessionnaire déplacée. Tensions et insultes fusent avant que Kim ne parte sans elles, vexée par leur jalousie supposée. Kris se soûle avec une amie et se fait tatouer.