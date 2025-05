L'incroyable famille Kardashian S5 E9 - Cougar, vous avez dit cougar ?

Diffusé le 06/02/2012

Kris organise un entraînement physique ardu avec sa famille et son coach sportif. Le clan se lance aussi dans une partie de poker, où Kim est très mauvaise perdante et où Kourtney fait des débuts maladroits. Par ailleurs, Khloé se sent mal dans sa peau avant une soirée.