L'incroyable famille Kardashian S6 E9 - L'agent Scott

Diffusé le 16/01/2012

Les sœurs Kardashian lancent une ligne de vêtements avec Sears et Kim se montre timide lors de la présentation. Scott décide de devenir l'agent de Kendall et Kylie pour qu'elles reçoivent plus d'attention que Kim.