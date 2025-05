L'incroyable famille Kardashian S9 E1 - Aimer et se séparer

Lire la vidéo

Diffusé le 07/03/2014

Entrez dans la vie de paillettes et glamour de Kim, Khloé et Kourtney Kardashian et du clan Kardashian-Jenner, la famille la plus médiatisée des États-Unis !Kris et Bruce doivent prendre d'importantes décisions concernant leur avenir.