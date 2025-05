L'incroyable famille Kardashian S7 E16 - Thérapie en famille (2/2)

Diffusé le 11/01/2013

Rob se sent mis à l'écart par sa famille et veut lancer sa propre entreprise, mais sa mère ne le prend pas au sérieux. Une thérapie familiale est suggérée. Kendall et Kylie peinent à concilier travail et études et demandent à suivre un enseignement à domicile.