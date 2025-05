L'incroyable famille Kardashian S7 E5 - Un squelette dans le placard

Diffusé le 26/10/2012

Kris retrouve son ex Todd après 24 ans et lui donne son adresse e-mail malgré les réserves de Bruce. Pendant ce temps, Raul rejoint Kim et Scott pour une soirée délurée.