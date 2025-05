L'ordre des choses L'ordre des choses

Diffusé le 13/12/2019

À soixante ans, Bernard Hubert s'est enfin fixé et vit le parfait amour avec Juliette qui a plus de vingt ans de moins que lui. Seule petite ombre dans leur relation, Juliette aimerait avoir un enfant mais Bernard est stérile. Enfin c'est ce que croyait Juliette jusqu'à ce que Thomas, un sympathique trentenaire, fasse brusquement irruption et se présente comme le fils de Bernard. Le problème c'est que tout semble parfaitement véridique. Bernard va devoir maintenant expliquer à Juliette comment il a pu avoir un enfant et pourquoi il ne peut plus. Mission complexe pour celui qui savait sans savoir.