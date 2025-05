La baby-sitter de Noël La baby-sitter de Noël

Diffusé le 24/12/2013

Ravissante elfe rêvant d'autre chose que de fabriquer des jouets au pôle Nord, Christine est ravie d'apprendre que le Père Noël la charge d'une mission sur terre pour réinsuffler l'esprit de Noël dans une famille. Le petit Will se désespère : ses parents Sara et Scott sont accaparés par leur boutique de décorations de Noël et sa sœur Ally, délaissée comme lui, est devenue une peste. Engagée comme baby-sitter, Christine va alors tomber sous le charme du frère de Sara, Dave...