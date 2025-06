La Bajon : Vous couperez La Bajon : Vous couperez

Diffusé le 25/12/2021

Dans son presque one-woman-show « Vous couperez », La Bajon vous embarque dans un tourbillon de sketchs et de stand-up. On y retrouve les personnages hauts en couleur qui font le succès de ses vidéos (l’avocate, la femme de ménage, la directrice, la factrice…) comme des nouveaux, mais aussi des formats interview avec son comparse et co-auteur Vincent Leroy, le tout ponctué d’apartés dans lesquels elle se dévoile avec tendresse et férocité. Un véritable médicament contre la morosité ambiante !