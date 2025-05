La bande à Fifi : 20 ans de rire La bande à Fifi : 20 ans de rire

Diffusé le 04/10/2024

Retour sur le parcours extraordinaire d’un groupe d'amis devenus incontournables dans l'humour français. À l'origine simple troupe comique repérée dans des émissions télévisées, la Bande à Fifi, composée notamment de Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti, Reem Kherici et Élodie Fontan, a su conquérir le cœur du public grâce à un humour décalé et accessible. Grâce à leur complicité et à leur talent pour revisiter les codes de la comédie, ils se lancent dans l’écriture et la réalisation de films à succès comme Babysitting, Alibi.com ou Nicky Larson et le parfum de Cupidon, où explose leur capacité à allier gags visuels, quiproquos hilarants et clins d’œil à la culture populaire. Découvrez les coulisses de l’ascension de ces amis d’enfance qui ont redéfini les standards du cinéma comique en France, devenant en quelques années les nouveaux rois de la comédie.