Diffusé le 02/11/2024

Emily Robertson se met en congé pour retourner dans sa ville natale après le décès de sa mère. C'est le premier Noël qu'Emily passe seule, et elle doit maintenant faire face à une tâche ardue : réaliser le dernier souhait de sa mère et accomplir une liste de Noël de douze tâches avant le 25 décembre. Prête à relever le défi et à se distraire, Emily rencontre Noah Carver, un journaliste qui décide de raconter son histoire pour le journal local…