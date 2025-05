La collection Mary Higgins Clark Deux petites filles en bleu

Diffusé le 22/03/2014

De retour de soirée, Simon et Julie Malherbe découvrent la nounou évanouie et la disparition de leurs jumelles de six mois. Très vite, ils reçoivent une demande de rançon : sept millions d'euros pour revoir les fillettes. Les ravisseurs s’organisent : deux hommes pour récupérer l'argent et une femme pour s'occuper des bébés. À la tête de cette organisation, un mystérieux commanditaire, l’Albatros. Qui se cache derrière ce pseudo ?