La collection Mary Higgins Clark Souviens-toi

Diffusé le 16/05/2015

Cinq ans après la mort accidentelle de leur fils, Émilie et Marc s'installent dans une maison en bord de mer avec leur fille Anna. Un jour, Émilie rencontre Vincent, accusé du meurtre de son épouse, et décide de reprendre son ancien métier d'avocat pour assurer sa défense. Parallèlement, Émilie commence à entendre des sons et la voix de son fils disparu, et découvre que la maison est chargée d'une funeste histoire...