La doc et le véto S1 E1

Lire la vidéo

Diffusé le 11/02/2021

Dans un village auvergnat qui se meurt, l’installation d’un médecin en plein désert médical marque le sursaut d’un territoire délaissé. Mais Emma Colin, jeune diplômée parisienne et ambitieuse, doit partager le cabinet du vétérinaire local Pierre Josset, enfant du pays revenu depuis peu après une carrière citadine et un divorce. Les deux professionnels que tout oppose vont devoir allier leurs compétences pour aider un éleveur de brebis dont les bêtes meurent d’un mal mystérieux…