La fille de tes rêves Épisode 1 - Déni

Lire la vidéo

İlkin et Tolga traversent une période difficile : ils ne parviennent plus à se parler. Tolga, frustré par sa série télévisée, se replie sur lui-même malgré les efforts d’İlkin pour renouer le dialogue. Désespérée, elle prend une décision radicale : créer un faux compte sur les réseaux sociaux et lui envoyer un message en se faisant passer pour une autre femme.