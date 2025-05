La fille de tes rêves Épisode 2 - Jeu dangereux

İlkin va encore plus loin en décidant de donner un visage à son faux profil. Elle remarque Sinem, une jeune stagiaire dans son bureau, et lui propose un arrangement irrésistible. Ignorant les véritables enjeux, Sinem accepte. İlkin la prépare méticuleusement. Ainsi transformée, Sinem devient "Berlin" et part rencontrer Tolga.