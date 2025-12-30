La France a un incroyable talent, ça continue Épisode 12 - Spéciale 20 ans

Lire la vidéo

Diffusé le 30/12/2025

À l’occasion des 20 ans de La France a un incroyable talent, Juju Fitcats reprend les commandes pour prolonger la fête, les fous rires et les émotions de cet incroyable anniversaire aux côtés des artistes présents sur le prime. Des jeux inédits, des défis, des quiz… et un tour du monde inédit des performances les plus folles, émouvantes, bluffantes du format Got Talent. Pour la première fois, découvrez le coffre à souvenirs d’Incroyable Talent : un trésor rempli d’objets culte pour revivre les meilleurs souvenirs des candidats emblématiques de ces 20 dernières années… De plus, vous aurez un accès privilégié aux coulisses de deux prestations phare du prime, auxquelles Juju Fitcats participe exceptionnellement pour l’occasion. L’envers du décor comme si vous y étiez !