La France a un incroyable talent, ça continue Épisode 7

Diffusé le 04/12/2024

Juju et son équipe vous emmènent dans les coulisses de cette compétition pour faire vivre l’envers du décor, les émotions brutes, les histoires poignantes des candidats et les moments forts. Retrouvez des interviews exclusives, avec les membres du jury et les participants, des images issues de toutes les éditions dans le monde, et des nouvelles d’anciens candidats avec un retour sur leur expérience et les retombées pour leur carrière artistique.