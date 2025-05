La France a un incroyable talent Épisode 8 : 2ème quart de finale (2/2)

Diffusé le 11/12/2024

Après des délibérations serrées, des débats enflammés et des choix cornéliens, le jury va sélectionner 26 candidats pour les quarts de finale. Répartis sur deux émissions, ces artistes devront à nouveau éblouir le jury et un cinquième juge mystère, le « guest star » de la soirée. À chaque émission, cinq artistes auront la chance de continuer l’aventure : un par le Golden Buzzer du juge invité et quatre choisis par le jury à la fin de chaque show. Le suspense sera à son comble jusqu’au bout ! Pour le second quart de finale, Élodie Poux, l’humoriste à l’esprit pétillant, vient s’installer parmi les juges, prête à apporter son grain de sel !