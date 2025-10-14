La France a un incroyable talent Épisode 1 - les auditions - Partie 1

L’émission revient sous le feu des projecteurs pour une 20e saison anniversaire explosive qui célèbre la création sous toutes ses formes. De l’humour à la magie, du chant à la contorsion, en passant par la danse ou les circassiens… place à une rafale de performances inédites, de disciplines émergentes et d’audace artistique. Éric Antoine, Marianne James, Hélène Ségara et Sugar Sammy reprennent place derrière le buzzer, toujours aussi enthousiastes et complices. À la présentation, Karine Le Marchand poursuit en marraine bienveillante, entre émotion, complicité et éclats de rire. Au programme : des performances jamais vues, des artistes qui repoussent les codes, et toujours cette promesse intacte : découvrir l’extraordinaire.