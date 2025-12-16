La France a un incroyable talent Épisode 10 - finale - Partie 2

Lire la vidéo

Diffusé le 16/12/2025

Après neuf semaines d’émotions, de rires, de buzz, de performances inoubliables, l’heure est venue de connaître l’incroyable talent de l’année. Ils étaient plus de 120 au départ, il ne reste que dix finalistes pour décrocher le titre et faire décoller sa carrière. Cette saison, le jury a tout vu : la virtuosité, l’humour, la grâce, la folie, et un certain Timéo, 10 ans, guitariste surdoué qui a décroché le mythique Platinium Buzzer à l’unanimité ! En finale, le jury n’a plus aucun pouvoir. Le seul vrai boss, c’est le public qui désignera l’artiste qui repartira avec un titre prestigieux, 100 000 euros et un tremplin unique pour changer sa vie. Pour remettre le chèque, Mathieu Stepson, illusionniste et grand gagnant de la saison dernière, fera son retour sur scène. Acrobaties vertigineuses, voix renversantes, émotions brutes et frissons garantis : cette grande finale s’annonce imprévisible. Alors, qui rejoindra les légendes de l’émission ?