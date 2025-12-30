La France a un incroyable talent Épisode 12 - Partie 1 - Spécial 20 ans

Lire la vidéo

Diffusé le 30/12/2025

La France a un incroyable talent fête ses 20 ans avec celles et ceux qui ont marqué l’émission. Depuis 20 ans, la scène de La France a un incroyable talent accueille des futures stars, des ovnis, des dingueries, des frissons, des larmes, des fous rires… et des numéros que tout le monde a encore en tête. Talents emblématiques, numéros inédits et retrouvailles spectaculaires sont au programme de cet anniversaire exceptionnel pour célébrer 20 ans de magie, le tout aux côtés du jury devenu culte et Karine Le Marchand en maîtresse de cérémonie. Hélène Ségara, Marianne James, Éric Antoine et Sugar Sammy livrent leurs confidences, ressortent les dossiers et vont, eux aussi, monter sur la scène. Depuis 20 ans, La France a un incroyable talent change des vies, crée des souvenirs et continue de fabriquer des moments que personne n’avait vu venir.