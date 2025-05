La France a un incroyable talent Épisode 2 - les auditions - Partie 1

Diffusé le 30/10/2024

Pour passer la première étape des auditions, il faut décrocher au moins trois "oui" du jury. S’il y a deux "oui" et deux "non", c’est un panel de spectateurs, présent dans le public, qui décidera si l’aventure continue ou pas… 5 Golden Buzzers, donnant accès à la demi-finale, sont disponibles : quatre pour les juges et un pour Karine Le Marchand. Et le Platinium Buzzer, ce buzzer “magique” qui envoie directement en finale, est de retour. Mais il n’y en a qu’un, et il doit être attribué à l’unanimité par les quatre juges.