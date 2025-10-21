La France a un incroyable talent Épisode 2 - les auditions - Partie 2

Après un premier épisode qui a mis la barre très haut, place à un deuxième round d’auditions qui va vous scotcher au canapé. Préparez-vous à un grand huit d’émotions : artistes venus de tous horizons, histoires qui bouleversent, numéros improbables et cette étincelle magique qui peut tout changer en une seconde. Et pour corser le tout, il y a bien sûr les fameux Buzzers… Déjà un Golden déclenché, mais il en reste encore quatre à distribuer ! Autant dire que chaque candidat monte sur scène avec l’envie de briller. Et au-dessus de tout ça plane le précieux Platinium Buzzer : le ticket direct pour la finale. Qui fera chavirer le jury ce soir ?