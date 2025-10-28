La France a un incroyable talent Épisode 3 - les auditions - Partie 2

Place à un troisième round d’auditions qui s’annonce totalement imprévisible. Découvrez des artistes venus de tous horizons, des histoires bouleversantes, des shows déjantés et des performances spectaculaires avec des acrobaties, de la danse et de la magie… Côté jury, deux Golden Buzzers ont déjà été déclenchés, propulsant leurs talents en demi-finale. Il en reste encore trois en jeu ! Sans oublier le mythique Platinum Buzzer : s’il est déclenché à l’unanimité du jury, c’est un ticket direct pour la finale ! Les candidats devront tout donner pour créer l’instant qui fera basculer la soirée.