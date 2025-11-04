La France a un incroyable talent Épisode 4 - les auditions - Partie 2

Diffusé le 04/11/2025

Un quatrième épisode sous haute tension : trois Golden Buzzers déjà, des frissons à chaque émission et ce n’est pas fini : la suite s’annonce explosive entre nouvelles disciplines et moments totalement imprévisibles ! Entre émotions brutes et performances spectaculaires, ce quatrième épisode promet un véritable ascenseur émotionnel. Sur scène, tout peut arriver : les coups de cœur fulgurants, les ratés mémorables, les surprises de dernière minute… Éric Antoine, Marianne James, Sugar Sammy et Hélène Ségara en redemandent et se laissent surprendre par des candidats plus déterminés que jamais. Les artistes sauront-ils enfin déclencher le fameux Platinium Buzzer ?