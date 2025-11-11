La France a un incroyable talent Épisode 5 - les auditions - Partie 2

Plongez dans la cinquième soirée des auditions, un pas de plus vers les quarts de finale ! À ce stade de l’aventure, plusieurs Golden Buzzers ont déjà été utilisés… il n’en reste plus que deux à attribuer, la tension est à son comble. Cet épisode s’annonce riche en rebondissements avec des prestations inattendues, des instants d’émotion pure, mais aussi des surprises qui pourraient bien tout changer. Sur scène, rien n’est écrit d’avance... Éric Antoine, Marianne James, Sugar Sammy et Hélène Ségara sont plus que jamais à l’affût de nouveauté et d’audace. Les candidats devront encore faire preuve de créativité pour marquer cette soirée d’un moment inoubliable. Une certitude : chacun devra jouer sa carte maîtresse pour espérer décrocher sa place pour les quarts de finale.