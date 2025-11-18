La France a un incroyable talent Épisode 6 - les auditions - Partie 1

Pour ce dernier épisode des auditions, la scène de La France a un incroyable talent va une nouvelle fois vibrer au rythme des numéros les plus fous, les plus émouvants, les plus inattendus. Tous les candidats/artistes ont un ultime objectif : convaincre le jury avant la fin de cette première étape. Et attention, un ultime Golden Buzzer pourrait bien tout bouleverser ! À la fin des auditions, le jury va délibérer pour désigner les premiers talents qui décrocheront leur ticket pour les quarts de finale.