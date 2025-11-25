La France a un incroyable talent Épisode 7 - 1er quart de finale - Partie 2

Diffusé le 25/11/2025

Après six semaines d’auditions riches en émotions, en surprises et en performances spectaculaires, place à la nouvelle étape du concours. Les artistes devront prouver qu’ils savent se réinventer, se surpasser et qu’ils méritent leur place en demi-finale. Les Golden Buzzers attribués par les juges et Karine Le Marchand ont permis à cinq talents de passer directement en demi-finale. Et le Platinium Buzzer, quant à lui, propulse déjà un talent en finale ! Les quarts de finale se dérouleront sur deux émissions exceptionnelles, chacune mettant en scène 13 numéros toujours plus audacieux et surprenants. À l’issue de chaque émission, seuls les 5 meilleurs poursuivront l’aventure. Pour le premier quart de finale, Éric Antoine, Marianne James, Hélène Ségara et Sugar Sammy accueilleront Lola Dubini, chanteuse et actrice et ancienne candidate de l’émission qui disposera d’un Golden Buzzer personnel lui permettant de propulser son coup de cœur en demi-finale sans passer par les délibérations du jury. Qui réussira à décrocher son ticket pour la demi-finale ?