La France a un incroyable talent Épisode 8 : 2ème quart de finale (2/2)

Après six semaines d’auditions riches en émotions, en surprises et en performances spectaculaires, place à la nouvelle étape du concours. Les artistes devront prouver qu’ils savent se réinventer, se surpasser et qu’ils méritent leur place en demi-finale. Les Golden Buzzers attribués par les juges et Karine Le Marchand ont permis à cinq talents de passer directement en demi-finale. Et le Platinium Buzzer, quant à lui, propulse déjà un talent en finale ! Les quarts de finale se dérouleront sur deux émissions exceptionnelles, chacune mettant en scène 13 numéros toujours plus audacieux et surprenants. À l’issue de chaque émission, seuls les 5 meilleurs poursuivront l’aventure. Pour le second quart de finale, Claudio Capéo, chanteur franco-italien, prendra place aux côtés du jury, prêt à partager ses émotions et dégainer son Golden Buzzer personnel. Qui réussira à décrocher son ticket pour la demi-finale ?