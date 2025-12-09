La France a un incroyable talent Épisode 9 - demi-finale - Partie 2

Diffusé le 09/12/2025

Après plusieurs semaines d’auditions spectaculaires et des quarts de finale riches en émotions, les artistes encore en lice jouent leur dernière carte avant la grande finale. L’objectif : séduire une ultime fois le jury et décrocher l’une des neuf places en finale. Cinq talents ont déjà décroché leur ticket doré en recevant le Golden Buzzer lors des auditions, leur ouvrant directement les portes de la demi-finale, et vous allez découvrir le choix surprise d’Hélène Segara ! Face à ces favoris, dix autres artistes, qualifiés lors des quarts de finale, sont bien décidés à créer la surprise et à décrocher, eux aussi, leur ticket pour la grande finale. Les candidats vont tout donner pour marquer les esprits et se hisser jusqu’à la dernière étape de l’aventure. Préparez-vous à vivre une demi-finale intense !