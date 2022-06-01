La France a un incroyable talent Il enchaîne des tours de magie d’exception

L’émission revient sous le feu des projecteurs pour une 20e saison anniversaire explosive qui célèbre la création sous toutes ses formes. De l’humour à la magie, du chant à la contorsion, en passant par la danse ou les circassiens… place à une rafale de performances inédites, de disciplines émergentes et d’audace artistique. Éric Antoine, Marianne James, Hélène Ségara et Sugar Sammy reprennent place derrière le buzzer, toujours aussi enthousiastes et complices. À la présentation, Karine Le Marchand poursuit en marraine bienveillante, entre émotion, complicité et éclats de rire. Au programme : des performances jamais vues, des artistes qui repoussent les codes, et toujours cette promesse intacte : découvrir l’extraordinaire.