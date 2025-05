La France de demain : démographie et société La France de demain : démographie et société

Diffusé le 06/04/2025

Il y aura bientôt plus de décès que de naissances en France. Pourquoi ne faisons-nous plus d’enfants ? Que s’est-il passé ? Jérôme Fourquet nous explique tout à l’aide d’archives de la télévision des années 1970 et 1980 : comment la France a favorisé l’immigration avant de s’efforcer de la limiter ? Comment les politiques tentent d’augmenter la natalité mais aussi les avancées médicales, les mouvements féministes, la nouvelle place des enfants dans la société ? Des spécialistes nous racontent la libération sexuelle, l’arrivée des maisons de retraite, la chute de la natalité et les conséquences sur nos retraites et l’organisation de notre système de santé.