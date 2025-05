La France de Jérôme Fourquet La France de Jérôme Fourquet

20/04/2025

Autour d’Anaïs Bouton et de Français de tous âges et de tous milieux, Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion à l’IFOP, répond à toutes les questions. Quel est le nouveau visage de la France ? Qui nous sommes-nous ? Comment notre société évolue ? Qui fait tourner notre économie ? Quelles sont les conséquences de nos comportements ? Jerome Fourquet décrit une France non mariée, tatouée, américanisée et toujours en voiture. Une France qui fait du yoga mais ne va plus la messe, qui veut sauver la planète mais commande en livraison express, qui rêve de pavillon, de piscine… et d’un barbecue le week-end. En commentant les images d’archives extraites de la série documentaire « La France de… », Jérôme Fourquet remet l’histoire récente en perspective, décrit les métamorphoses de la société et s’amuse des contradictions des Français.