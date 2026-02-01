La Grande Muraille La Grande Muraille

Diffusé le 17/01/2018

Il y a quelques siècles en Chine. William Garin fait partie d'une troupe de bandits qui parcourt le désert à la recherche d'un matériaux précieux et très convoité, la poudre à canon. Après avoir été attaqués par un monstre qu'ils sont parvenus à défaire, William et Pero Tovar, seuls rescapés poursuivis par des cavaliers, se rendent auprès de militaires en garnison dans la Grande Muraille de Chine. Les deux hommes comprennent bientôt que la muraille est assiégée par des créatures terrifiantes...