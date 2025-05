La grande semaine Arnaque : attention aux faux conseillers bancaires

Lire la vidéo

Diffusé le 17/05/2025

Plus d'un million de français ont déjà été victimes d'une arnaque aux faux conseillers bancaires. Un préjudice pouvant s'élever à plus d'un milliard d'euros. Ophélie Meunier vous en dit plus avec son invité, le journaliste, Thibaut Martinez-Delcayrou. Retrouvez La Grande Semaine sur M6+.