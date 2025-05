La grande semaine Émission 13 - Partie 2

Lire la vidéo

Diffusé le 18/01/2025

Ophélie Meunier et sa bande décryptent, débattent et démystifient l'actu qui fait vibrer la France. Pour cette nouvelle saison, Ophélie Meunier accueille à ses côtés Gérémy Crédeville ! L’humoriste et chroniqueur, connu pour son ton décalé, sera l’électron libre de l’équipe. Toujours prêt à lancer une vanne, que ce soit sur l’actu brûlante, les invités ou même les chroniqueurs, Gérémy s’invite à tout moment pour apporter une touche d’humour mordant.