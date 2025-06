La grande semaine Maladie de Charcot, leur combat pour la vie

Leurs histoires sont une véritable leçon de vie. Olivier Goy et Lorène Vivier, atteints de la maladie de Charcot, témoignent sur le plateau de la Grande Semaine et racontent à Ophélie Meunier, leur combat pour la vie et l'amour. Retrouvez La Grande Semaine sur M6+.