La grande semaine P. Diddy au cœur d'un énorme scandale sexuel

Diffusé le 05/10/2024

Depuis quelques mois, la parole se libère autour de P. Diddy. Le célèbre rappeur aurait organisé durant des années des orgies et autres soirées durant lesquelles des jeunes femmes auraient été victimes de viols et violences. Outre la fin d'un mythe, et si ce scandale prenait le chemin d'une nouvelle affaire Weinstein ? Retrouvez La Grande Semaine sur M6.