La grande semaine Yannick et Isabelle Alléno : un combat en mémoire de leur fils Antoine

Diffusé le 05/04/2025

Ophélie Meunier reçoit le chef Yannick Alléno et son épouse Isabelle pour parler de leur association "Antoine Alléno". Depuis trois ans, le couple se bat pour aider et accompagner les victime de la route et leurs familles. Retrouvez La Grande semaine sur M6.