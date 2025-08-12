La grande soirée des tubes du camping à Montpellier Partie 1

Diffusé le 23/08/2023

Élodie Gossuin et Jérôme Anthony vous embarquent à Montpellier pour vivre la soirée la plus festive de l’été : la soirée camping ! Au son des tubes de l’été, des succès incontournables des années 80 et autres hits populaires, vous serez transportés dans l'atmosphère festive des campings, quand les chamallows crépitent sur les feux de camp, les amis se rassemblent sous les étoiles et la musique vous fait danser jusqu’au bout de la nuit ! Attendez-vous à des rythmes entraînants, des mélodies endiablées et des refrains entêtants : bienvenue dans la meilleure fête de camping de France ! Retrouvez Patrick Sébastien, Plastic Bertrand, Yannick, Hermes House Band, Jean-Pierre Mader, Collectif métissé et bien d’autres !