La grande soirée des tubes du camping Partie 2

« La grande soirée des tubes du camping » prend ses quartiers sous le soleil de Carcassonne. Installez-vous confortablement pour vivre l'événement festif de l'été en compagnie de légendes de la musique, comme Billy Crawford, Anne Sila, Priscilla Betti, Helmut Fritz, Partenaire particulier, Jean-Pierre Mader, Julie Piétri, Patrick Hernandez, Jason Donovan,… Du charme intemporel des années 80 aux tubes actuels comme le titre de Yanns, « Clic clic pan pan » (BO du film « Un p’tit truc en plus »), laissez-vous porter par ces mélodies endiablées et leurs refrains entraînants. Préparez-vous à danser sous les étoiles au rythme des chansons qui ont marqué vos étés !