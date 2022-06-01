La malédiction du Pharaon La malédiction du Pharaon (1/2)

Diffusé le 09/08/2013

Égypte, début du XXe siècle. Danny Freemont, archéologue américain connu pour ses théories fantasques sur l'Atlantide ou sur le Livre Égyptien des morts, ainsi que Sinclair, professeur britannique appartenant à la secte occulte « Les flammes de l'enfer », se vouent une lutte sans merci en quête de la tablette d'émeraude, garantissant à son propriétaire un pouvoir absolu et éternel. Le dernier fragment de cette relique se trouverait dans la tombe de Toutankhamon, jamais révélée à ce jour...