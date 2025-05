La meilleure boulangerie de France J1 : Finale nationale

Après 18 semaines enthousiasmantes sur les routes gourmandes de France et 180 établissements visités, c’est l’heure pour le jury de réunir les 18 binômes finalistes régionaux pour la grande semaine finale. Chaque jour, les binômes devront rivaliser de savoir-faire et de créativité pour répondre aux attentes d’un jury aussi exigeant que bienveillant jusqu’au dernier duel. Quel boulanger réussira à épater Bruno Cormerais, Norbert Tarayre et Noëmie Honiat ? Qui sera sacré meilleur boulanger de France et succèdera ainsi à Rémi, gagnant de la saison 9 et digne représentant de la Nouvelle-Aquitaine ?